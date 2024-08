Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Fahrraddiebstahl: Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei in Eisleben

Eisleben (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg führt im Auftrag der Staatsan-waltschaft Halle (Saale) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen. Am 2. August 2024 vollstreckten Beamte der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden einen Durchsuchungsbe-schluss des Amtsgerichtes Halle (Saale) in Eisleben. Dabei kamen 17 Bundespolizisten zum Einsatz. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 40-Jährigen, der im Verdacht steht, in den Abendstunden des 12. September 2023 ein mittels einer Stahlkette angeschlossenes Fahrrad von einem Fahrradständer am Hauptbahnhof Halle (Saale), Bahnsteig eins entwendet zu haben. Hierfür nutze er eine Akkuflex sowie einen Bolzenschneider, womit er das Schloss durchtrennte. Anschließend flüchtete der einschlägig polizeibekannte Deutsche mit dem Rad, welches einen Wert von circa 400 Euro hat. Der Tatverdächtige führte hierbei griffbereit ein Einhandmesser mit sich. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnten die Einsatzkräfte zwar weder das entwendete Fahrrad, noch die Tatmittel feststellen, fanden dafür aber zwei Fahrradrahmen, welche im polizeilichen Informationssystem zur Eigentumssicherung nach Diebstahl ausgeschrieben waren. Diese stellten die Einsatzkräfte sicher und informierten die ausschreibenden Behörden darüber entsprechend. Die Ermittlungen dauern an.

