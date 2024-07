Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Springmesser in Hosentasche führt zu sieben Monaten Gefängnis

Halle (Saale) (ots)

Ein griffbereites Springmesser in der rechten Hosentasche wurde einem 45-Jährigen am Dienstag, den 30. Juli 2024 gleich zum doppelten Ver-hängnis: Bundespolizisten bemerkten das schwarze Messer gegen 14:50 Uhr während einer Streife im Hauptbahnhof Halle (Saale) bei dem Deut-schen, sprachen ihn an und stellten das Messer mit einer Klingenlänge von über sechs Zentimetern sicher. Die sich anschließende Überprüfung seiner Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei ergab einen Voll-streckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale). Demnach verurteilte ihn ein Richter des Amtsgerichts Halle (Saale) bereits im März 2022 wegen mehrerer Diebstahlsdelikte zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Da der Mann unbekannten Aufenthaltes war und sich dadurch der Strafvollstreckung entzog und die Strafaussetzung zur Be-währung widerrufen wurde, erging im Juni dieses Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und übergaben ihn letztendlich an eine Justizvollzugsanstalt, wo der Dieb die nächsten sieben Monate verbringen wird. Hierüber setzten die Beamten die ausschreibende Behörde in Kenntnis. Zudem erwarten den Mann zwei weitere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und des Führungsverbotes innerhalb einer Waffenverbotszone.

