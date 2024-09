Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Zeugen gesucht/Upgant-Schott - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Zeugen gesucht

Am Freitag hat sich in Großefehn ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ereignet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr samt Anhänger auf dem Postweg in Richtung Wiesens. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Autofahrer gegen 15.50 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 82, einen Teil seiner Ladung vom Anhänger, wodurch die Motorhaube eines entgegenkommenden Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt mit dem Gespann - auf dem Anhänger befand sich ein weiterer Pkw - fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Upgant-Schott - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntag gegen 4.30 Uhr hielten Polizeibeamte in Upgant-Schott einen Autofahrer an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 17-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell