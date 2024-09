POL-AUR: Norden - Festnahme nach Drohnachricht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Moordorf - Farbschmierereien An einer Schule in Moordorf kam es am Wochenende zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Zwischen Freitag und Montag beschmierten Unbekannte in der Ringstraße die Außenmauern der Schule und Turnhalle sowie einen Stromkasten mit blauer Farbe. Der entstandene Sachschaden liegt im ...

