Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kind verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kind verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Montag ein Kind leicht verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr überquerte ein siebenjähriger Junge mit seinem Fahrrad die Fahrbahn Am Sportplatz. Ein 69-jähriger Ford-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Das Kind wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Ins Krankenhaus musste es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Aurich - Unfallflucht im Wallster Weg

Im Wallster Weg in Aurich kam es in der Nacht zu Montag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 0.30 Uhr, einen VW Transporter und eine Straßenlaterne. Der Transporter wurde beschädigt und die Laterne kippte um. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großheide - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Großheide sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Renault Transporter auf der Straße Am Berumerfehnkanal und übersah offenbar, dass vor ihm ein 35-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Er fuhr auf den VW auf. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Wohnmobil touchiert Auto

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag in Aurich ereignet hat. Ein bislang Unbekannter fuhr gegen 12.40 Uhr mit einem Wohnmobil auf dem Wallster Loog in Richtung Utlandshörner Straße und touchierte auf Höhe der Hausnummer 92 einen geparkten Opel Vivaro. Der rechte Außenspiegel des Opel wurde beschädigt. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Berauscht gefahren

Einen 19-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Montagabend in Südbrookmerland angehalten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und THC. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

