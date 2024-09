Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Farbschmierereien

Aurich - Feuer in Wohnung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Farbschmierereien

An einer Schule in Moordorf kam es am Wochenende zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Zwischen Freitag und Montag beschmierten Unbekannte in der Ringstraße die Außenmauern der Schule und Turnhalle sowie einen Stromkasten mit blauer Farbe. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Brandgeschehen

Aurich - Feuer in Wohnung

In der Zingelstraße in Aurich kam es am Montag zu einem Brandgeschehen. Aus noch ungeklärter Ursache fing es in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an zu brennen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.25 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und es wurde nach aktuellem Erkenntnisstand niemand verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell