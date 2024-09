Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auseinandersetzung auf Parkplatz

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Sonntag in Norden. Gegen 11 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen zwei größere Personengruppen auf einem Parkplatz in der Straße Steenbalgen in Streitigkeiten. Mehrere Personen schlugen sich, drei Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autos kollidierten

Zwei Autofahrerinnen sind am Sonntag bei einem Unfall in Großefehn verletzt worden. Gegen 11.55 Uhr fuhr eine 57-jährige VW-Fahrerin auf dem Moorlager Weg in Richtung Moorlage. Als sie nach rechts auf die Oldendorfer Straße abbog, übersah sie offenbar eine von rechts kommenden 59-jährige Skoda-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Durch den Aufprall wurde der Skoda von der Fahrbahn geschleudert. Beide Autofahrerinnen wurden schwer verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

In Aurich ist am Sonntag ein Autofahrer von der Wallinghausener Straße abgekommen. Der 30-jährige Mann fuhr gegen 13.25 Uhr in Richtung Fockenbollwerkstraße und kam auf Höhe der Hausnummer 51 alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Er landete in einem Straßengraben und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

