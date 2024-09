POL-AUR: Südbrookmerland/Bedekaspel - Autofahrer nach Unfall verstorben

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Versuchter Raub Südbrookmerland - Am Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, lief eine 22-jährige Frau aus Südbrookmerland durch die Straße "Harenfeld" in Victorbur. Die Frau hielt dabei ihr Handy in der Hand. Plötzlich wurde sie von einem unbekannten Täter von hinten attackiert. Dabei wollte der Mann augenscheinlich in den Besitz ...

mehr