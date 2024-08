Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes angegriffen

Erfurt (ots)

Montagnachmittag kam es in Erfurt zu einem tätlichen Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Gegen 16:00 Uhr sprachen diese in der Bahnhofsunterführung eine Personengruppe an, welche dort Alkohol trank und sich ungebührlich verhielt. Als die Mitarbeiter der Gruppe gerade einen Platzverweis aussprechen wollten, wurden sie von einem 57-jährigen polizeibekannten Mann weggestoßen, bedroht und mehrfach beleidigt. Daraufhin kamen Beamte der Bundespolizei und der Erfurter Polizei zum Einsatz, fesselten den 57-Jährigen kurzzeitig und erstatteten gegen ihn eine Strafanzeige, u. a. wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung und Bedrohung. (DS)

