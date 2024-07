Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkrs. Tuttlingen) Segelflieger hebt nicht ab und verunglückt (27.07.2024)

Denkingen (ots)

Dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein Segelflugzeug bei der Startphase am Segelfluggelände Klippeneck verunglückt sei. Der Segelflieger war mit einem Piloten (männlich/61 Jahre) und einem Co-Piloten besetzt. Das Luftfahrzeug befand sich in der Startphase, konnte aber aus bislang unbekannten Gründen nicht abheben, weshalb der Startvorgang abgebrochen wurde. Der Motorsegler kam unmittelbar nach der Start-/ Landebahn, nachdem ein Jägerzaun durchbrochen wurde, zum Stehen. Wie es zu dem Flugunfall kam ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Insassen konnten den Segler selbstständig und unverletzt verlassen. Am Segelflieger selbst entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

