POL-KN: (Hammereisenbach, Lkrs SBK) Pkw kracht in Leitplanke und wird zurückgelassen (27.07.2024)

Hammereisenbach (ots)

Der Polizei in St. Georgen wurde am Abend (27.07.2024), gegen 23.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L172, zwischen Vöhrenbach und Hammereisenbach gemeldet. Durch die Beamten des Reviers St. Georgen konnte ein verunfallter Pkw Audi festgestellt werden. Vom Fahrzeugführer fehlte jede Spur. Offensichtlich verlor der Fahrzeugführer, welcher in Fahrtrichtung Wolterdingen unterwegs war, aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über den Pkw Audi und streifte an der Leitplanke entlang. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Insbesondere am Audi war die Beschädigung so hoch, dass dieser die Fahrt nicht fortsetzen konnte. Zeugen, welche Angaben zum Pkw-Lenker machen können oder den Unfall beoachteten werden gebeten sich beim Polizeirevier St. Georgen, unter der Telefonnummer 07724 949500, zu melden.

