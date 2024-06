Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl von Baustelle

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 21. Juni 2024 10:00 Uhr bis Montag, 24. Juni 2024, 07:00 Uhr Arbeitsmaterialen von einer Baustelle in der Süd-Allee in Drantum. Der Schaden wurde auf rund 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 24. Juni 2024, gegen 23:25 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw den Vahrener Damm / B 213 in Fahrtrichtung Löningen. Aus ungeklärter Ursache kam sie in den Gegenverkehr und kollidiert hier seitlich mit der Sattelzugmaschine eines 51-jährigen Mannes. Die 23-Jährige sowie ihr 21-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Cloppenburg, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 45.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 20, Juni 2024 18:00 Uhr bis Freitag, 21. Juni 2024, 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 23-jährigen aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf, am Kessener Weg abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell