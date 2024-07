POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Umgekippter Traktor mit Möhren führt zur Vollsperrung der L723

Polizeipräsidium Mannheim

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Umgekippter Traktor mit Möhren führt zur Vollsperrung der L723

Am Freitag, den 19.07.2024, befuhr ein Traktor gegen 16:00 Uhr mit zwei Anhänger die Landstraße 723 in Fahrtrichtung Walldorf. Auf Höhe des Reilinger Reitvereins kommt es bei voller Fahrt zu einem Defekt des Steuergerätes für die Hydraulik des Anhängers. In Folge dessen wurde der Abladeprozess des ersten Anhängers eingeleitet, welcher auch nicht mehr verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf entlud sich die komplette Ladung Futtermöhren, welche sich über die komplette Fahrbahn verteilten. Durch das unkontrollierte und abrupte Entladen des Anhängers kippte dieser zur Seite und kam neben der bereits verteilten Ladung zum Liegen. Die Landstraße war aufgrund dessen nicht mehr befahrbar und musste für 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Durch die Umleitung der Teilstrecke über Reilingen kam es hier zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein hofeigener Frontlader wurde zur Unfallstelle beordert, welcher einen Teil der orangenen Ladung umlud. Ein weiterer Teil der Ladung wurde in den Seitengraben geschoben und steht nun der ortsansässigen Fauna zur Verfügung. Durch die Aufräumarbeiten entstanden Beschädigungen an der Fahrbahndecke, deren Reparaturkosten noch nicht benannt werden können. Nach Räumung der Fahrbahn konnte diese nur eingeschränkt freigegeben werden, da sich hier ein schmieriger Karottensaft-Film gebildet hat. Dieser trocknete jedoch zügig und die Landstraße konnte um 18:15 Uhr komplett frei gegeben werden. Die Ursache für den Defekt konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Fahrer des Traktors wurde belehrt und mündlich verwarnt./JN

