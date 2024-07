Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Hohe Summe Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet

Mannheim (ots)

Am gestrigen Freitagabend, zwischen 19:30 Uhr und 21:10 Uhr, gelangte ein, oder mehrere unbekannte Täter, auf bislang nicht bekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Donnersbergstraße. Im Haus selbst brachen sie sodann in eine Wohnung im 3. Obergeschoß ein, indem sie die Wohnungstüre aufbrachen. Als der Wohnungsbesitzer zu seiner Wohnung zurückkehrte, musste er feststellen, dass jemand in seiner Wohnung war und ihm Bargeld in Höhe von ca. 15.000Euro entwendet wurde. Eine Rücksprache mit den anwesenden Nachbarn ergab, dass niemanden etwas Verdächtiges aufgefallen sei. An anderen Wohnungstüren konnten keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Die Hauseingangstüre kann nur mittels eines Schlüssels geöffnet werden und war laut den Nachbarn und dem Geschädigten selbst die ganze Zeit verschlossen. Aufbruchsspuren konnten an der Hauseingangstüre nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik zur Spurensicherung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell