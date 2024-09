POL Schwaben Nord: Fressköder aufgefunden - Polizei warnt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Samstag (14.09.2024) entwendete ein bislang unbekannter Mann offenbar ein E-Bike in der Feuerhausstraße. Gegen 22.00 Uhr beobachtete eine Passantin den bislang unbekannten Mann, als er im Bereich des Marienplatzes ein abgesperrtes E-Bike schob. Die Passantin sprach den unbekannten Mann daraufhin an. Anschließend legte der Unbekannte das E-Bike ab und entfernte sich. Der ...

