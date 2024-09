Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mann in Gewahrsam genommen/Großheide - Kennzeichen entwendet/Krummhörn - Autoscheibe eingeschlagen/Aurich - Lack zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mann in Gewahrsam genommen

Am Dienstag wurde die Polizei gegen 17.55 Uhr zu einem Vorfall in einem Auricher Einkaufszentrum gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein alkoholisierter 36-jähriger Mann Passanten beschimpfte und ein Taschenmesser bei sich trug. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde in Gewahrsam genommen und das Messer sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Großheide - Kennzeichen entwendet

In Großheide haben unbekannte Täter die Kennzeichen eines Autos gestohlen. Die Täter entwendeten auf einem Grundstück im Terhaller Weg beide Nummernschilder eines schwarzen Daimler. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 1 Uhr bis 21 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Großheide unter der Telefonnummer 04936 912760.

Krummhörn - Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben in der Krummhörn eine Autoscheibe eingeschlagen. Die Täter zerstörten auf dem Grundstück eines Pflegedienstes in der Manningastraße die Beifahrerscheibe eines weißen VW Up. Diebesgut wurde nicht entwendet. Die Sachbeschädigung ereignete sich von vorherigen Mittwoch bis Dienstag. Täterhinweise nimmt die Polizei Pewsum unter 04923 805710 entgegen.

Aurich - Lack zerkratzt

Am Wochenende haben Unbekannte in Aurich ein Auto zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein VW Tiguan auf einem Grundstück in der Langeoogstraße beschädigt. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell