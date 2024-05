Polizei Hagen

POL-HA: Betrüger wollen ec-Karte einer 77-jährigen Frau in Hohenlimburg abholen - Ehemann erkennt Betrugsmasche

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Täter erfragten am Donnerstagnachmittag (16.05.2024) zunächst am Telefon die ec-PIN einer 77-jährigen Frau in Hohenlimburg und wollen anschließend die dazugehörige Karte abholen. Gegen 13.00 Uhr rief eine unbekannte Frau bei der 77-Jährigen an, gab sich als Mitarbeiterin einer Sicherheitsbehörde aus und sagte, dass es in Hagen mehrere Vorfälle mit ec-Karten gegeben habe. Deshalb müsse sie nun die PIN wissen und die Karte einziehen, um Spuren daran zu sichern. Noch während des Telefonates klingelte ein weiterer Unbekannter an der Wohnungstür in der Humperdinckstraße und wollte die Kontokarte entgegennehmen. Der Ehemann der 77-Jährigen öffnete die Tür und erkannte dann die Betrugsmasche. Als sie der Anruferin mitteilten, dass sie die Karte nicht herausgeben werden, beendete die Betrügerin das Telefonat umgehend. Der Unbekannte an der Wohnungstür entfernte sich ebenfalls. Er war zwischen 18 und 20 Jahren alt, circa 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Auffällig waren seine nach hinten gestylte Haare. Die 77-Jährige ließ im Anschluss umgehend ihre ec-Karte sperren und zeigte den Betrugsversuch auf einer Polizeiwache an. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

