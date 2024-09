Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Bedekaspel - Beifahrerin nach Unfall verstorben

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Bedekaspel - Beifahrerin nach Unfall verstorben

Wie bereits berichtet, war es in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in Bedekaspel (Südbrookmerland) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer und seine Beifahrerin waren lebensgefährlich verletzt worden und ein Mitfahrer schwer. Der 32-jährige Autofahrer verstarb am Freitag im Krankenhaus.

Wie nun bekannt wurde, erlag auch die 32-jährige Beifahrerin ihren schweren Verletzungen. Sie verstarb am Mittwoch im Krankenhaus.

Zur Erstmeldung vom 19.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5867724

