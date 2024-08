Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Spiegelklatscher weitergefahren

Schwarzbach (ots)

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitagmittag gegen 12:25 Uhr die Kreisstraße von Schwarzbach nach Lichtenau. Ihm kam ein bislang unbekannter Autofahrer in einem weißen VW Transporter entgegen. Beim aneinander vorbeifahren stießen die Fahrzeuge an den jeweils linken Außenspiegeln zusammen. Der unbekannte VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Unfallort fand der Lkw-Fahrer noch Spiegelteile des VW-Fahrers.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685/778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0198941/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell