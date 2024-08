LPI-SHL: Rasenmäher gestohlen

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr einen schwarzen Opel, der auf dem Parkplatz neben dem Schwimmbad in der Straße "Am Schwimmbad" in Schmalkalden geparkt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Den Spuren nach muss es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der ...

