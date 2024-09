Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Burhafe - Unfall mit leichtverletzter Person/Wittmund - Nach Unfall geflüchtet/Wittmund - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Unfall mit leichtverletzter Person

In Burhafe hat es am Mittwoch einen Unfall gegeben. Ein 76-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 13.35 Uhr auf der Straße Oldendorf in Richtung Buttforde unterwegs. Um nach links auf ein Grundstück zu fahren, bremste sie. Dies übersah ein dahinterfahrender 33-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die 76-Jährige verletzte sich leicht, ihr Auto war nicht mehr fahrbereit.

Wittmund - Nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer flüchtete am Dienstag nach einem Unfall. Der Unbekannte stieß in der Straße Am Markt gegen die Heckstoßstange eines schwarz-weißen Audi A1 Sportback. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 7.45 Uhr und 16.50 Uhr. Die Polizei Wittmund bittet unter 04462 9110 um Zeugenhinweise.

Wittmund - Zeugen nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Dienstag Zeugen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer bog gegen 6.55 Uhr von der Bromberger Straße nach links in den Leepenser Weg ein. Dabei übersah er eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Radfahrerin aus, stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Auricher Straße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Hinweise an die Polizei Wittmund unter 04462 9110.

