Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hagermarsch - Unfall ohne Fahrerlaubnis/Wiesmoor - Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hagermarsch - Unfall ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht auf Mittwoch hat es in Hagermarsch einen Unfall gegeben. Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz gerufen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin auf der Straße Hufschlag und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Sie verletzte sich durch den Unfall leicht. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrerin keine Fahrerlaubnis besaß. Es wurde ein Verfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

Eine Kleinkraftrad-Fahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Wiesmoor verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 16-jährige Fahrerin gegen 13.55 Uhr von der Kanalstraße I nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 46-jährige Kia-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell