LPI-GTH: Alkoholisiert im Sattelzug

Eisenach (ots) - Ein 40-Jähriger wurde heute Vormittag mit seinem E-Roller in der Straße 'An der Tongrube' einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem bestand für den Roller kein Versicherungsschutz. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr