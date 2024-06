Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach versuchter gef. Körperverletzung

Meinerzhagen (ots)

Am 29.5.24 wurde gegen 00:30 Uhr ein 39 Jahre alter Meinerzhagener an der Volmestraße von zwei Jugendlichen mit Softairpistolen beschossen. Sie gehörten einer vierköpfigen Gruppe an. Der Geschädigte duckte sich hinter ein Fahrzeug und wurde nicht getroffen, die Jugendlichen liefen weg in Richtung des Bahnhofs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell