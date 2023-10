Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche in der Leutloffstraße und Parkstraße

Apolda (ots)

Zwischen dem 04.10.23 - 14:00 Uhr - 06.10.23, 18:15 Uhr gelangten Unbekannte in den übergreifenden Kellerbereich der Leutloffstraße Hausnummer 7 & 9 in Apolda. Hier wurden mittels einem Brechwerkzeug drei Kellerabteile angegriffen und diverse Sachen - wie ein Rollator, ein Kaffeevollautomat, eine Sackkarre, Weinflaschen u.a im Wert von ca. 600 Euro entwendet. In der Parkstraße 21 in Apolda wurde ebenfalls ein Keller durch Unbekannte aufgesucht und angegriffen. Zwischen dem 04.10.23 - 15:00 Uhr - 07.10.23, 11:20 Uhr gelangten Unbekannte in den Hauseingang. Anschließend wurde der Kellerbereich aufgesucht, ein Vorhängeschloss zerstört und Alkoholika im Wert von 10 Euro entwendet. Ein weiterer Keller wurde anschließend ebenfalls durch die Täter betreten,jedoch keinerlei Sachschaden / Beuteschaden verursacht. Die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 entgegen

