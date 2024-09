Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Wiesmoor - Auto gestohlen

In Wiesmoor ist ein Auto gestohlen worden. Im Fehnker Weg entwendeten bislang Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr, einen schwarzen Toyota SUV. Das Fahrzeug mit Auricher Städtekennung stand zur Tatzeit unter einem Carport. Die Polizei Wiesmoor bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Marienhafe - Ladendiebstahl

In Marienhafe ist am Donnerstag ein Ladendieb gestellt worden. Ein 42 Jahre alter Mann hielt sich gegen 16.15 Uhr in einer Drogerie in der Rosenstraße auf und passierte den Kassenbereich mit Waren im Rucksack, ohne dafür zu zahlen. Der Wert des Diebesguts lag im dreistelligen Euro-Bereich. Den 42-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - Versuchter Einbruch

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Donnertag in Südbrookmerland. Unbekannte machten sich in der Ekelser Straße zwischen 9 Uhr und 12 Uhr an einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses zu schaffen. Die Tür wurde lediglich beschädigt, aber nicht geöffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

