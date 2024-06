Northeim (ots) - Northeim, Chopinweg, Samstag/Sonntag, 08./09.06.2024 NORTHEIM (Wol) - Mann konnte nichts stehlen. Am gestrigen Dienstag wurde bekannt, dass Wochenende in Northeim zu einem versuchten Diebstahl durch einen falschen Mitarbeiter der Stadtwerke gekommen ist. Der vermeintliche Mitarbeiter klingelte bei einer 83-jährigen Northeimerin im Chopinweg und gab an, die Heizungen entlüften zu müssen. Nach kurzer ...

mehr