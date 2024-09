Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

Am Wochenende ist in Aurich eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in der Lützowallee unerlaubt zutritt. Anschließend flüchten die Täter unerkannt. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Einbruch ereignete sich von Freitag, 15.15 Uhr, bis Sonntag, 14.30 Uhr. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell