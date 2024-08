Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Mit 1,32 Promille am Steuer; Schneverdingen: Gefährdung des Straßenverkehrs - Geschädigte/Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

18.08.2024 / Mit 1,32 Promille am Steuer Walsrode: Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei gegen 05:00 Uhr ein Auto auf der Bundesstraße 209 mit einer auffälligen Fahrweise gemeldet. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stoppten das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Walsrode-West und stellten relativ schnell fest, dass der 38-jährige Fahrer aus dem Landkreis Lüneburg höchstwahrscheinlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 1,32 Promille, sodass dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

16.08.2024 / Gefährdung des Straßenverkehrs - Geschädigte/Zeugen gesucht Schneverdingen: Am vergangenen Freitag (16.08.2024) kam es gegen 14:45 Uhr in der Harburger Straße in Schneverdingen zu einer Verkehrsgefährdung. Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr hier einem im Einsatz befindlichen Rettungswagen in der Rettungsgasse hinterher, um den innerstädtischen Verkehr zu überholen. Dabei kam es sogar fast zu einem Zusammenstoß mit einem zivilen Streifenwagen der Polizei. Nun sucht die Polizeistation in Schneverdingen (Tel. 05193-982500) nach weiteren Zeugen und/oder Geschädigten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell