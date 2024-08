POL-HK: 1. Alvern, Fahren ohne Fahrerlaubnis; 2. Wesseloh, Verkehrsunfall mit Verletzten

Heidekreis (ots) - 15.08.2024 / In Freibad eingestiegen Bispingen: Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Bademeister-Büro des Luhetalbades in Bispingen ein. Zudem begaben sich die Täter in den dortigen Kiosk. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bispingen unter 05194-982460 ...

