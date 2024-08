Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: In Freibad eingestiegen; Schwarmstedt: Kontrolle über das Auto verloren

Heidekreis (ots)

15.08.2024 / In Freibad eingestiegen

Bispingen: Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Bademeister-Büro des Luhetalbades in Bispingen ein. Zudem begaben sich die Täter in den dortigen Kiosk. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

15.08.2024 / Kontrolle über das Auto verloren

Schwarmstedt: Ein 61-jähriger Autofahrer verlor am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er den mittleren Fahrstreifen der A 7 in Richtung Hamburg befuhr. Das Auto touchierte daraufhin die Mittelschutzplanke, drehte sich mehrfach und kam schlussendlich wieder auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeugführer sowie zwei weitere Insassen, Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren, verletzten sich dabei leicht. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

