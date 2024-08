POL-HK: Verkehrskontrollen im nördlichen Heidekreis

Polizeiinspektion Heidekreis

Verkehrskontrollen im nördlichen Heidekreis

13.08.2024 / Verkehrskontrollen im nördlichen Heidekreis

Heidekreis: Am Dienstagnachmittag nahmen rund 30 Einsatzkräfte der Polizei an koordinierten Verkehrskontrollen im nördlichen Heidekreis teil. Hierbei wurde der Fokus vor allem auf die Geschwindigkeit und die Fahrtüchtigkeit gelegt. Dafür wurden nicht nur stationäre Kontrollstellen in Munster, Soltau und Bispingen eingerichtet - auch auf der A 7 waren mobile Kontrollteams im Einsatz. Bei den rund 90 kontrollierten Fahrzeugen wurden etliche Verstöße, vor allem aber Geschwindigkeitsüberschreitungen, festgestellt. Am Dethlinger Kreuz, eine Unfallhäufungsstelle am Stadtrand von Munster (B 71/L 240), wurde in der dortigen 70er-Zone ein Verkehrsteilnehmer mit vorwerfbaren 133 km/h gemessen. Trauriger Spitzenreiter der Kontrollen war jedoch ein Mann, der nach Toleranzabzug immer noch 83 km/h zu schnell auf der Autobahn unterwegs war. Gerade im Bereich der Autobahn geben die Temposünder immer wieder zu Protokoll, dass das Infotainmentsystem ihres Autos keine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt habe - auf die aktuelle Beschilderung hingegen wird nicht geachtet.

