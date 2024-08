Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Nach Einbruchsversuch festgenommen; Soltau/A 7: Ohnmacht führt zu Verkehrsunfall; Schneverdingen: Autoscheibe eingeschlagen

Heidekreis (ots)

13.08.2024 / Nach Einbruchsversuch festgenommen

Walsrode: Ein 32-jähriger Mann wurde am Dienstagabend, nachdem er versuchte in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Alten Postweg zu gelangen, durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis vorläufig festgenommen. Zeugen, die auf den Mann aufmerksam geworden sind, wählten zuvor den Notruf. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst in Soltau geführt.

13.08.2024 / Ohnmacht führt zu Verkehrsunfall

Soltau/A 7: Am Dienstagabend kam ein Auto in Höhe der Anschlussstelle Soltau-Ost von der A 7 ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der 61-jähriger Fahrzeugführer fiel nach ersten Erkenntnissen zuvor in Ohnmacht und konnte daher das Auto nicht mehr bedienen. Seine 61-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

13.08.2024 / Autoscheibe eingeschlagen

Schneverdingen: Unbekannte schlugen in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag die Beifahrerscheibe eines Autos ein, das auf einem Parkplatz in der Heinrich-Wahls-Straße stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell