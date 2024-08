Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: FIT FÜR DIE POLIZEI - Wecke den Heidecop in Dir!

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

16.08.2024 / FIT FÜR DIE POLIZEI - Wecke den Heidecop in Dir!

Heidekreis: Interesse am Polizeiberuf? Ja?! Dann erwarten wir Dich am 24.08.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, im Heidmarkstadion (Idinger Heide 26) in Bad Fallingbostel!

An diesem Tag können sich Interessierte mit der Polizei messen und unter anderem Teile des Sporteinstellungstestes ausprobieren.

Zudem gewährt die Polizeiinspektion Heidekreis unter anderem Einblicke in den Fuhrpark und in die Arbeit der Kriminaltechnik. Auch die Diensthundeführer werden sich an diesem Tag vorstellen.

Einstellungsberater sowie Studierende werden zudem alle Fragen rund um das Studium und die Bewerbung beantworten.

Eine Anmeldung ist übrigens nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell