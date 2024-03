Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen (Fotos)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lingen (ots)

Die Aktion "Orange Bänke gegen Gewalt an Frauen und Mädchen", die im Jahr 2021 initiiert wurde, gewinnt weiter an Bedeutung und findet mittlerweile in mehreren Kommunen Unterstützung. Ziel dieser Aktion ist es, das Bewusstsein und die Sensibilität für das dringliche Thema der Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu stärken und gleichzeitig lokale Hilfsangebote zu fördern. Auch in Bramsche (Landkreis Emsland) trafen sich nun der Ortsbürgermeister Martin Koopmann, Vertreter*innen des Ortsrates sowie Vertreter*innen vom SkF Lingen, SKM Lingen, Weißen Ring, Zonta Club Emsland/Grafschaft Bentheim, der Stiftung Opferhilfe Niedersachsen, der Polizei Lingen und der Stadt Lingen, um ganz offiziell fünf orangefarbene Bänke mit Plaketten "Kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen" in Gebrauch zu nehmen und damit ein Zeichen zu setzen. Diese wurden vom Ortsrat Bramsche gestiftet und gut sichtbar an stark frequentierten Standorten aufgestellt. Die Plaketten auf den orangefarbenen Bänken sind zusätzlich noch mit diversen Rufnummern für örtliche Hilfs- und Beratungsstellen ausgestattet, darunter die BISS Beratung bei häuslicher Gewalt, das Frauen- und Kinderschutzhaus, die Täterberatung bei häuslicher Gewalt, der Täter-Opfer Ausgleich, die Stiftung Opferhilfe, der Weiße Ring, das Hilfstelefon "Gewalt gegen Frauen" und die Polizei. "Wir freuen uns, dass wir aus unseren Mitteln dauerhaft für Bramsche fünf Sitzbänke anschaffen konnten, über die Betroffene von (häuslicher) Gewalt Unterstützung erfahren", so der Ortsbürgermeister von Bramsche. Hiltrud Frese aus dem Ortsrat ergänzte, dass die signal-farbigen Bänke bei den Bürgerinnen und Bürgern Bramsches Neugier wecken und zu Gesprächen anregen sollen, sodass häusliche Gewalt keine Privatsache bleibe und das Dunkelfeld aufgehellt werde. In diesem Zusammenhang wünschte sich die leitende Polizeidirektorin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, dass gerade bei häuslicher Gewalt oftmals von Nachbarn, Freunden, etc. nicht länger weggeschaut werden dürfe, sondern Unterstützung erfolgen müsse. Die Initiative dieser Aktion begann im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und setzt sich nun kontinuierlich fort. Die Farbe Orange wurde aufgrund der von den Vereinten Nationen initiierten "Orange-the-World"-Kampagne festgelegt und symbolisiert dabei eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Die Teilnahme an der Aktion "Orange Bänke gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" macht deutlich, dass das Thema Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft präsent ist und dass ein breites Engagement erforderlich ist, um diese Form von Gewalt zu bekämpfen. Die orangefarbenen Bänke stehen als sichtbare Erinnerung an die Notwendigkeit, aktiv gegen Gewalt vorzugehen und Frauen zu unterstützen, die von Gewalt betroffen sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell