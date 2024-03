POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer schwer verletzt

Salzbergen (ots) - Zwischen Samstag und Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle am Florianweg in Salzbergen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

