Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit alkoholisierter Verursacherin

Delmenhorst (ots)

Betrunkene Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall in Großenkneten Sage.

Am Sonntag, 13.10.2024, gegen 03:15 Uhr beabsichtigte eine 31-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten mit ihrem Pkw von der Sager Straße nach rechts in die Garreler Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision mit dem Pkw eines 25-jährigen Großenkneter, der an der Garreler Straße gewartet hat um nach links in Richtung Wardenburg abzubiegen. Nach Aussage der Unfallverursacherin sei sie selbst zu schnell gefahren. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten der Polizeistation Großenkneten/Ahlhorn jedoch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallverursacherin fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck der Beamten und zeigte eine Alkoholbeeinflussung von 1,39 Promille. Der 31-Jährigen wurde daraufhin von einem Arzt Blut entnommen. Weiterhin wurde ihr Führscheinschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf ca. 13.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell