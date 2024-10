POL-DEL: Stadt DEL: Diverse Verkehrsdelikte durch Teilnehmer eines sog. Hochzeitskorsos +++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am 11.10.2024, um 15:20 Uhr, in Lemwerder, Ortsteil Altenesch. Eine 59-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Altenesch in Fahrtrichtung Delmenhorst und musste am späteren Unfallort verkehrsbedingt ...

