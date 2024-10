Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am 11.10.2024, um 15:20 Uhr, in Lemwerder, Ortsteil Altenesch. Eine 59-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Altenesch in Fahrtrichtung Delmenhorst und musste am späteren Unfallort verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein 25-Jähriger aus Lemwerder zu spät, sodass er mit seinem Gespann aus Kleintransporter und Anhänger auf den PKW auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 35.000EUR geschätzt.

