Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Bar in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum vom 10.10.2024 (19:30 Uhr) bis zum 11.10.2024 (15:15 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in die Räumlichkeiten einer Bar in der Cramerstraße in Delmenhorst ein. Aus dem Inneren der Lokalität wurden nach ersten Erkenntnissen Spielautomaten und Spirituosen entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

