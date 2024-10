Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstähle aus Transportern in Wardenburg und Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist durch Diebstähle aus verschlossenen Transportern in den Gemeinden Wardenburg und Hatten entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 09. Oktober 2024, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 10. Oktober 2024, 06:00 Uhr, haben Unbekannte im Marschweg, Moorbäksweg und Mühlenweg in Wardenburg drei Transporter aufgebrochen und geladenes Werkzeug entwendet. Im selben Zeitraum waren auch Transporter im Osterkamp in Kirchhatten und im Waldweg in Sandkrug betroffen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell