Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Holdorf sorgt für Verkehrsbehinderungen

Delmenhorst (ots)

Durch einen Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Holdorf sind am Mittwoch, 09. Oktober 2024, gegen 12:15 Uhr, hohe Schäden entstanden. Auf der Autobahn kam es zu erheblichen Behinderungen.

Ein 42-jähriger Mann aus Hessen war mit einem Transporter auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Holdorf musste er bedingt durch hohes Verkehrsaufkommen in der eingerichteten Baustelle bremsen. Ihm folgte ein 27-jähriger Osnabrücker, der seinen Kleinwagen ebenfalls verlangsamte. Ein dann folgender 69-Jähriger aus dem Kreis Cochem-Zell reagierte zu spät, fuhr mit einem SUV gegen den Kleinwagen und schob diesen wiederum gegen den Transporter. Eine 39-jährige Nordenhamerin erkannte die Unfallstelle zu spät und fuhr mit einem Audi gegen den SUV.

Bis auf den Transporter mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Eine 27-jährige Mitfahrerin im Kleinwagen des Osnabrückers erlitt zudem leichte Verletzungen, verzichtete aber vor Ort auf eine medizinische Behandlung.

Bis zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war der linke Fahrstreifen blockiert, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell