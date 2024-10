Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Massiver Getränkeautomat in Wildeshausen umgeworfen und beschädigt

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben vor einem Bistro in Wildeshausen einen massiven Getränkeautomaten beschädigt.

Ein Zeuge kam am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 00:30 Uhr, auf den Automaten zu, der vor einem Bistro in der Pestruper Straße auf dem Gehweg lag. Das massive Gerät mit einem Gewicht von fast 400 Kilogramm muss in der Zeit von 22:30 Uhr bis zur Feststellung des Zeugen umgeworfen worden sein.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Bistros an der Ecke Kaiserstraße/Pestruper Straße gesehen oder gehört hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell