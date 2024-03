Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert - 2403107

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgenden Einbruch im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Montagabend, 25. März 2024, kam es gegen 23 Uhr zu einem versuchten Firmeneinbruch an der Langenberger Straße in Velbert. Ein bislang unbekannter Täter schlug in Höhe der Hausnummer 139 die Schaufensterscheibe eines Geschäfts ein. Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor. Der unbekannte Täter wird beschrieben als: männlich, ungefähr 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schlank, mit europäischem Erscheinungsbild, mittellangen schwarzen Haaren, Schnurrbart und schwarzer Bekleidung mit schwarzer Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

