POL-SU: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und vier beteiligten Fahrzeugen

Niederkassel (ots)

Ein 39-jähriger Troisdorfer befuhr am Samstagmittag (20. April) gegen 15.00 Uhr mit seinem Mercedes die Feldmühlestraße in Niederkassel-Ranzel aus Richtung der Berliner Straße kommend in Fahrtrichtung L82. An der Einmündung zur Gierslinger Straße übersah er, nach eigenen Angaben habe er kurz in den Fußraum geschaut, die auf der Feldmühlestraße wartenden Autos einer 24-jährigen Kölnerin und eines 47 Jahre alten ebenfalls aus Köln stammenden Mannes. Beide Autos wollten nach links in die Gierslinger Straße abbiegen, mussten jedoch aufgrund von Gegenverkehr warten. Der Troisdorfer fuhr auf den VW Golf der Kölnerin auf, welcher wiederum auf den stehenden Tesla des 47-Jährigen geschoben wurde.

Der Unfallfahrer hatte noch versucht, vor der Kollision auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Ein 57-jähriger VW-Fahrer, der ihm dort begegnete, wich über den Gehweg aus. Es kam zu keiner Kollision, jedoch wurde der Wagen des Niederkasselers bei der Ausweichaktion durch den Bordsteinrand beschädigt.

Bei der Kollision verletzten sich die 24-jährige Kölnerin sowie die 46-jährige Beifahrerin des Tesla-Fahrers leicht. Die Kölnerin kam in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich an allen Fahrzeugen auf mehrere tausend Euro. Die Mercedes Limousine des Troisdorfers und der VW Golf der Kölnerin mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Während der Unfallaufnahme erklärte der 39-jährige Unfallverursacher, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr wurden um den Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ausgeweitet. (Bi)

