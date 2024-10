POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Fahrrädern am Bahnhof Huntlosen vereitelt +++ Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots) - Durch einen Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Holdorf sind am Mittwoch, 09. Oktober 2024, gegen 12:15 Uhr, hohe Schäden entstanden. Auf der Autobahn kam es zu erheblichen Behinderungen. Ein 42-jähriger Mann aus Hessen war mit einem Transporter auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in ...

mehr