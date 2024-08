POL-SI: Nach Geschwindigkeitskontrolle in Netphen - sieben drohende Fahrverbote - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Girkhausen) (ots) - Am Samstagmorgen (24.08.2024) ist es auf einem Waldweg in Girkhausen zu einem Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche gekommen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine mit zwei Personen besetzte einachsige Pferdekutsche war gegen 10:15 Uhr auf einem Forstweg in der Nähe der Straße "Auf der Steinert" unterwegs. Nach ...

mehr