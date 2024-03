POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ulmen (ots) - Am 05.03.2024 um 21:09 Uhr kam es in Ulmen in der Ritter-Heinrich-Straße an einer Tankstelle zu einem bewaffneten Raubüberfall. Der unbekannte Täter betrat den Verkaufsraum und forderte von der Angestellten mit einer Waffe Geld. Anschließend verließ er fußläufig den Tatort. Der männliche Täter trug einen auffälligen Nike-Pullover, Jeans und eine Baseballkappe. Hinweise bitte an die Polizei in ...

