Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 11.10.2024, gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw (aus der Gemeinde Ganderkesee) die Stedinger Straße in Delmenhorst in Fahrtrichtung stadteinwärts. Beim Abbiegevorgang in die Nordenhamer Straße übersah er einen 37-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg der Stedinger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 37-jährige Delmenhorster leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3250 EUR geschätzt.

