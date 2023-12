Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gerichtsverhandlung nach Ladendiebstahl

Lahr (ots)

Ein 37-jähriger Mann soll am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Tiergartenstraße zwei Bierdosen in seine Hosentaschen eingesteckt haben ohne diese zu bezahlen. Beim Verlassen der Geschäftsräume wurde er von Mitarbeitern darauf angesprochen. Laut Zeugenaussagen wurde er zunehmend aggressiv, versuchte zu fliehen und stieß das sich ihm in den Weg stellende Personal zu Boden. Es gelang den Beschäftigten den Dieb aufzuhalten bis die alarmierten Polizeibeamten eintrafen und ihn auf das Polizeirevier nach Lahr verbrachten. Zwei Angestellte wurden leicht verletzt. Da der 37-Jährige keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft Offenburg ein sogenanntes "beschleunigtes Verfahren" beim Amtsgericht in Offenburg beantragt. Bei diesem Gerichtsverfahren am Freitagmorgen war der Ladendieb geständig und räumte auch die ihm vorgehaltene Körperverletzung ein. Für seine Taten erhielt der nicht vorbestrafte Angeklagte eine Geldstrafe./vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell